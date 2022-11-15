Участок трассы М-12 от Москвы до Владимира откроют до конца года

Движение автомобилей по новой трассе М-12 от Москвы до Владимира будет открыто во второй половине декабря, рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, сообщает РИА «Новости».
Также Хуснуллин объявил, что трасса М-12 кроме основного маршрута пройдет через Ханты-Мансийск, Якутск и Магадан, а общая протяженность составит 12 тыс. километров. Вице-премьер предложил назвать трассу «Евразией».
«Она веером идет как на границы азиатских стран, так и вверх по России. Она идет, например, до Якутска, дальше идет до Магадана, выше – до Ханты-Мансийска, дальше туда на Северный широтный ход… Это 12 тыс. км», — отметил он.
Ранее сообщалось, что стоимость проезда по первому участку нулевого этапа трассы М-12 от ЦКАД до обхода Орехово-Зуево составит 89 рублей. Открытие движения по первому пусковому комплексу нулевого этапа М-12 «Москва — Нижний Новгород — Казань» состоялось 8 сентября.
С вводом М-12 в эксплуатацию дорога от Москвы до Казани займет всего 6,5 часа, рассказывала ГК «Автодор». Строительство М-12 планируется закончить к середине 2024 года, а движение по трассе «Москва — Нижний Новгород — Казань» дорожники собираются запустить к концу 2023-го. Проезд по трассе М-12 »Москва — Казань» для легковых автомобилей без скидки обойдется в 3 тыс. рублей.