Сколько будут стоить иранские автомобили в России

Скоро в России появятся новые автомобильные марки из Ирана – уже подтвержден выход на рынок моделей Iran Khodro и Saipa Shahin. Опрошенные «Российской газетой» эксперты отмечают, что иранские автомобили не отличаются ни технологичностью, ни качеством (в сравнение, например, с европейскими и китайскими иномарками), однако своего потребителя они найдут – ожидаются, что они составят конкуренцию отечественной Lada в бюджетном сегменте.

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Для Iran Khodro это уже не первая попытка выхода на российский рынок. Ранее сообщалось, что в страну привезут седан Tara на платформе Peugeot 301, причем в расширенной комплектации, с камерами камеры кругового обзора, видеорегистратором, диодной оптикой и «теплыми» опциями. Tara – относительно новая модель даже для Ирана – на домашнем рынке она дебютировала только в 2021 году. Под капотом у нее 1,6-литровый «атмосферник» на 113 лошадиных сил, работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач либо шестидиапазонным автоматом.

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Модель Shahin компании Saipa (Société Anonyme Iranienne de Production Automobile) – седан на «тележке» Toyota. Он оснащен «турбочетверкой» 1.5 мощностью 112 сил, пятиступенчатой «механикой», медиасистемой с 7-дюймовым дисплеем и климат-контролем.

В разговоре с «Российской газетой» один из опрошенных экспертов предположил, что даже самая дешевая иранская машина будет стоить дороже отечественной Lada Granta (от 678 тысяч рублей).

Другой собеседник считает, что за Tara попросят минимум 1,2 миллиона рублей, но если Iran Khodro привезет свои более старые модели, такие как Samand, Soren и Dena, то они будут стоить от 750 тысяч рублей.

Упомянутый Saipa Shahin в Иране стоит около 12 тысяч долларов (эквивалент 720 тысяч рублей), а в России его могут оценить в 1,2 миллиона рублей.