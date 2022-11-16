Rimac Nevera установил рекорд скорости для серийных электромобилей

Хорватский гиперкар Rimac Nevera стал самым скоростным серийным электромобилем в мире. На трассе Automotive Testing Papenburg в Германии он смог разогнаться до 412 километров в час. Рекорд зафиксировали с помощью измерительного комплекса Racelogic V-Box, причем два года назад именно такую скорость показала симуляция. Автомобиль был обут в дорожные шины Michelin Pilot Sport Cup 2R, плюс на нем был активирован режим Top Speed.

Фото: © Rimac © Rimac

Гиперкар Rimac Nevera установил новый мировой скорости для товарных электромобилей. Ради этого его пришлось отправить на овал немецкой компании Automotive Testing Papenburg, где тест-пилот «Римака» Миро Зрнчевич смог разогнаться до 412 километров в час. В распоряжении испытателей был сам автомобиль, обутый в омологированные для дорог общего пользования шины Michelin Pilot Sport Cup 2R, и два четырехкилометровых прямых участка.

Впечатляющий результат получен в режиме Top Speed, позволяющем найти оптимальный баланс между низким сопротивлением и стабильностью. Зрнчевич уже на выходе из кривой разогнался до 250 километров в час, поэтому катапультировать «Неверу» до максимальных четырех сотен было не так уж и сложно.

Рекорд зафиксировали с помощью измерительного комплекса Racelogic V-Box, но интересно другое: ещё в 2018-м именно такую скорость предсказала симуляция.

Чтобы проверить полученные данные эмпирическим путем, понадобились коллективные 1,6 миллиона часов разработки. Впрочем, ещё раньше Nevera установила рекорд по разгону до 60 миль в час (1,85 c) и по прохождению квотера (8,582 с).

А вот абсолютный рекорд скорости для электрокаров пока принадлежит Venturi Buckeye Bullet 3. Обтекаемая «сигара», коэффициент сопротивления воздуху которой составляет всего 0,13, разогналась в Бонневиле до 549,43 километра в час.

На каждой оси Buckeye Bullet 3 стояли два электромотора, приводящие свое колесо через двухступенчатый редуктор Hewland. Вместе с тяговой батареей мощностью больше двух мегаватт они суммарно развивали 3000 сил.

На Rimac Nevera тоже используются четыре электромотора, хотя их комбинированная отдача ниже — 1914 лошадиных сил и 2360 Нм крутящего момента. Блок батарей емкостью 120 киловатт-часов интегрирован в структуру углепластикового монокока.