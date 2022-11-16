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2 часа назад

Новости автомира: В России появилась Acura MDX: марка ушла из страны 8 лет назад

Motor.ruиещё 2

Издание «Газета.Ru» сообщило, что один из московских дилерских центров Honda выставил на продажу кроссовер Acura MDX четвертого поколения 2022 года выпуска. Данная модель является флагманским автомобилем японского бренда, который покинул российский рынок еще шесть лет назад. Как и многие зарубежные машины, MDX привезли в нашу страну по параллельному импорту. Приобрести кроссовер в максимальной комплектации можно за девять миллионов рублей.

В России появилась Acura MDX: марка ушла из страны 8 лет назад
Фото: Motor.ruMotor.ru

Acura MDX четвертого поколения представили в 2020 году. Пятиметровый восьмиместный кроссовер стал первой моделью бренда, получившей виртуальную приборную панель. В движение полноприводный автомобиль приводит 3,5-литровый бензиновый мотор, отдача которого составляет 290 лошадиных сил. Агрегат укомплектован автоматической трансмиссией.

Дилерский центр утверждает, что кроссовер, на который получен электронный паспорт транспортного средства, находится в Москве. Топовую версию флагманской модели продавец оценил в девять миллионов рублей.

В конце сентября в России появился в продаже новый Mercedes-Benz SL 63 в кузове кабриолет. Приобрести роскошную двухдверку с доставкой из Европы можно было почти за 24 миллиона рублей.

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