Toyota приступила к сокращению работников завода в Петербурге

Японский автоконцерн Toyota начал сокращать работников завода в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского комитета по труду и занятости населения.

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По данным агентства, компания приступила к сокращению сотрудников с 14 ноября. Каждый работник получил персональное предложение от Toyota.

«Оно включает выплату от 12 средних заработных плат, сохранение на протяжении года после увольнения ДМС, компенсацию расходов на обучение, переобучение, повышение квалификации в сумме до 50 000 рублей», — отмечается в тексте.

На данный момент на заводе числится 1937 сотрудников.