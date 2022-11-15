Radical выпустит 850-сильный суперкар

Британская компания Radical Motorsport показала первые изображения новой флагманской модели. Трековый суперкар выйдет тиражом в 25 экземпляров и будет оснащен битурбодвигателем V6, развивающим около 850 лошадиных сил. Скорее всего, речь идет о фордовском 3.5 EcoBoost, доработанном «дочкой» Radical Performance Engines. Купе Project 25 станет кульминацией 25-летнего опыта постройки гоночных машин и, скорее всего, будет похоже на модель RXC.

Фото: © Radical Motorsport © Radical Motorsport

По словам Radical Motorsport, купе Project 25 станет кульминацией 25-летнего опыта постройки гоночных машин, и, разумеется, доступа на обычные дороги у суперкара не будет. Известно, что Project 25 получит двухместный салон в стиле Radical RXC, а также битурбодвигатель V6 от «дочки» Radical Performance Engines. Отдача агрегата составит около 850 лошадиных сил, то есть автомобиль окажется самым мощным в гамме Radical.

Тираж Project 25 будет ограничен 25 экземплярами. Производство начнется в четвертом квартале 2023 года. Суперкар не только превзойдет по мощности все модели Radical, но и окажется невероятно быстрым. Насколько, можно судить по RXC 600R. Купе с мотором V6 3.5 EcoBoost мощность 659 лошадиных сил разгоняется до 60 миль в час (97 км/ч) за 2,7 секунды, а его максимальная скорость равна 290 километрам в час.