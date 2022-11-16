В России появится корейский конкурент «Буханки»

Компания «Евросибвэн» получила сертификационные документы, позволяющие продавать в России коммерческий Kia K2500 четвертого поколения. В нашей стране прошлые версии модели известны под названием Hyundai Porter. К нам привезут несколько модификаций компактного грузовичка, который станет конкурентом уазовской «Буханке» и китайскому JAC X200. При этом все корейские машины оборудуют 2,5-литровым турбодизелем мощностью 130 лошадиных сил и шестиступенчатой «механикой».

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Для россиян будет доступна версия с мягким тентом, а также несколько вариантов фургонов, среди которых промтоварный, изотермический или рефрижераторный. Кроме того, Kia K2500 привезут в модификации с четырёхдверной шестиместной кабиной и подключаемым полным приводом.

Помимо «Буханки», Kia K2500 будет конкурировать с отечественным «Соболь NN», который оборудован 150-сильным турбодизелем Cummins и шестидиапазонной механической трансмиссией. При этом главным соперником корейской машины станет китайский JAC X200, который является полным «клоном» Hyundai Porter.