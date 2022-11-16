Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
17 минут назад

Новости автомира: в России появится корейский конкурент «Буханки»

Motor.ru

Компания «Евросибвэн» получила сертификационные документы, позволяющие продавать в России коммерческий Kia K2500 четвертого поколения. В нашей стране прошлые версии модели известны под названием Hyundai Porter. К нам привезут несколько модификаций компактного грузовичка, который станет конкурентом уазовской «Буханке» и китайскому JAC X200. При этом все корейские машины оборудуют 2,5-литровым турбодизелем мощностью 130 лошадиных сил и шестиступенчатой «механикой».

В России появится корейский конкурент «Буханки»
Фото: © Wikipedia.org© Wikipedia.org

Для россиян будет доступна версия с мягким тентом, а также несколько вариантов фургонов, среди которых промтоварный, изотермический или рефрижераторный. Кроме того, Kia K2500 привезут в модификации с четырёхдверной шестиместной кабиной и подключаемым полным приводом.

Помимо «Буханки», Kia K2500 будет конкурировать с отечественным «Соболь NN», который оборудован 150-сильным турбодизелем Cummins и шестидиапазонной механической трансмиссией. При этом главным соперником корейской машины станет китайский JAC X200, который является полным «клоном» Hyundai Porter.

В конце мая в Сети показали, как могла бы выглядеть премиальная «Буханка». Свое видение роскошного грузовичка представил российский автомобильный дизайнер.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители