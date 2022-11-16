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40 минут назад

Новости автомира: Crown стал отдельной маркой Toyota

Motor.ruиещё 2

Компания Toyota объявила о «перезапуске» бренда Crown. Под этим названием выпускалась одна из старейших моделей марки – седан, который присутствует на рынке с 1955 года. Летом 2022-го Crown перешагнул в 16 поколение, семейство разрослось до четырех автомобилей с разными типами кузовов и вышло за пределы азиатских рынков. Для Китая же японский автопроизводитель выбрал другую стратегию: там Crown станет отдельным суббрендом, который по ценовому позиционированию расположится между Toyota и Lexus.

Crown стал отдельной маркой Toyota
Фото: © Autohome.com.cn© Autohome.com.cn

Развитием бренда Crown в Китае займется совместное предприятие FAW-Toyota, а реализовывать автомобили планируется через отдельную дилерскую сеть. С конвейера будут сходить модели с собственным логотипом, стилизованным под корону – его уже примерил кроссовер Toyota Crown Kluger, который продается в Китае с прошлого года, и минивэн Crown Vellfire. Помимо этих двух автомобилей, в линейка Crown войдет и новый седан Crown SportCross.

Crown SportCross – это китайский аналог кросс-седана Crown Crossover, в основе которого лежит платформа GA-K. В Китай модель будут поставлять из Японии, причем для китайского рынка будут доступны только два гибрида – один с 239-сильной установкой на базе бензинового «атмосферника» объемом 2,5 литра, а второй – с «турбочетверкой» 2.4, отдача этого варианта – 347 лошадиных сил.

Цены на SportCross пока не объявлены, а в Японии Crown Crossover стоит от 4 350 000 до 6 050 000 иен (от 1,8 миллиона рублей до 2,6 миллиона рублей). Помимо кросс-седана, глобальное семейство Crown включает классический седан, приподнятый хэтчбек и кроссовер, который в самой Toyota называют универсалом.

Автоновости,Toyota Crown,Lexus,Toyota,
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