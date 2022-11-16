Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+6° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
54 минуты назад

Новости автомира: Toyota представила гибрид Prius нового поколения

Газета.Ruиещё 3

Компания Toyota представила новое поколение гибридной модели Prius. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Представлен гибрид Toyota Prius нового поколения
Фото: ToyotaToyota

Отмечается, что автомобиль построен на новой платформе TNGA. Модель получила узкие светодиодные фары, широкий воздухозаборник, а также задний «монофонарь», растянувшийся по всей ширине кузова.

В салоне установлена цифровая приборная панель и экран медиасистемы, под которым размещены два центральных воздуховода и небольшой горизонтальный блок функциональных клавиш.

На рынке будут представлены две версии автомобиля. Первая представляет собой подключаемый гибрид с суммарной отдачей 223 л.с. От 0 до 100 км/час такая машина способна разгоняться за 6,7 с. Второй вариант – это параллельны» гибрид, работающий на базе двух бензиновых двигателей на выбор: 1,8- или 2,0-литрового ДВС суммарной мощностью до 193 л.с. Старт продаж Toyota Prius пятого по счету поколения намечен на декабрь 2022 года.

Автоновости,Toyota Prius,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители