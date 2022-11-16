Представлен гибрид Toyota Prius нового поколения

На рынке будут представлены две версии автомобиля. Первая представляет собой подключаемый гибрид с суммарной отдачей 223 л.с. От 0 до 100 км/час такая машина способна разгоняться за 6,7 с. Второй вариант – это параллельны» гибрид, работающий на базе двух бензиновых двигателей на выбор: 1,8- или 2,0-литрового ДВС суммарной мощностью до 193 л.с. Старт продаж Toyota Prius пятого по счету поколения намечен на декабрь 2022 года.