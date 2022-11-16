Suzuki обновила кроссовер Across

Японская компания Suzuki выпустила обновленную версию кроссовера Across. Как сообщает Auto.ru, изменения коснулись мультимедийной системы автомобиля.

Фото: Suzuki Suzuki

Теперь у Across есть медиасистема с экраном диагональю 10,5 дюйма с беспроводным подключением по протоколу Apple CarPlay. Также появилась и встроенная офлайн-навигация, а в базовую комплектацию теперь входит цифровая приборная панель — количество выводимой информации и ее вид можно настраивать под себя. Также производитель добавил функцию голосового управления и усовершенствованные системы помощи водителю.

С технической стороны автомобиль не изменился. Он комплектуется гибридной силовой установкой Toyota на 306 л. с. — в нее входят «атмосферник» объемом 2,5 литра и два электромотора. На полностью заряженном аккумуляторе Across может проехать до 75 километров.