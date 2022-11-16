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22 минуты назад

Новости автомира: Ram публикует изображение своего первого электрического грузовика

ПроКроссовер.ру

Ram поделился еще одной фотографией своего будущего грузовика 1500 Revolution, добавив, что дата премьеры будет перенесена. Первоначально запланированный к дебюту на автосалоне в Лос-Анджелесе 17 ноября 2022 года, 1500 Revolution теперь должен принять участие в выставке CES 5 января 2023 года. Компания не сообщила причин задержки.

Ram перенес премьеру своего первого электрического грузовика
Фото: Ram Ram

Новый тизер позволяет оценить общие пропорции грузовика и отдельные особенности его дизайна. Например, узнаваемые заломы на передних крыльях и верхних стенках кузова, камеры вместо боковых зеркал и подсвеченный логотип бренда на дверях.

Предполагается, что пикап будет использовать архитектуру кузова на раме, известную как STLA Frame. Ранее Stellantis заявлял, что это позволит оснастить автомобили батареями емкостью до 200 киловатт-часов, что позволит увеличить запас хода до 805 километров. Кроме того, компания пообещала «эксклюзивные современные технологии», не вдаваясь в подробности.

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