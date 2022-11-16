Ram перенес премьеру своего первого электрического грузовика

Ram поделился еще одной фотографией своего будущего грузовика 1500 Revolution, добавив, что дата премьеры будет перенесена. Первоначально запланированный к дебюту на автосалоне в Лос-Анджелесе 17 ноября 2022 года, 1500 Revolution теперь должен принять участие в выставке CES 5 января 2023 года. Компания не сообщила причин задержки.

Фото: Ram Ram

Новый тизер позволяет оценить общие пропорции грузовика и отдельные особенности его дизайна. Например, узнаваемые заломы на передних крыльях и верхних стенках кузова, камеры вместо боковых зеркал и подсвеченный логотип бренда на дверях.