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44 минуты назад

Новости автомира: в Москве изменятся тарифы на платную парковку

Российская Газета

Стоимость парковки в ряде платных зон Москвы изменится с 24 декабря 2022 года. Как сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы, это предусмотрено постановлениями о регулировании тарифов, принятыми во вторник на заседании президиума мэрии.

Тарифы изменятся на 8,6 процента лишь на ряде самых загруженных участков. В большинстве платных зон цены останутся прежними. Минимальный и максимальный тарифы в сетке также будут на нынешнем уровне - соответственно 40 и 450 рублей в час.

Также с 1 января 2023 года на 12 процентов проиндексируют цены на перемещение и хранение автомобилей на спецстоянках. По-прежнему сохранится скидка в 25 процентов на оплату перемещения и хранения авто, если оплатить эвакуацию заранее, до получения машины со спецстоянки.

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