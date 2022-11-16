Стоимость парковки в ряде платных зон Москвы изменится с 24 декабря 2022 года. Как сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы, это предусмотрено постановлениями о регулировании тарифов, принятыми во вторник на заседании президиума мэрии.

Тарифы изменятся на 8,6 процента лишь на ряде самых загруженных участков. В большинстве платных зон цены останутся прежними. Минимальный и максимальный тарифы в сетке также будут на нынешнем уровне - соответственно 40 и 450 рублей в час.