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26 минут назад

Новости автомира: в Москве подорожает принудительная эвакуация на штрафстоянку

Никита Бородкин

C 1 января 2023 года власти Москвы проиндексируют на 12% тарифы на принудительную эвакуацию неправильно припаркованных машин и их хранение на штрафстоянке. Как сообщает Telegram-канал «Едем по Москве», это делается в рамках ежегодного экономически обоснованного пересчета цен.

В Москве подорожает принудительная эвакуация на штрафстоянку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что сейчас ставки составляют 4220 рублей для мотоциклов и автомобилей с мощностью двигателя до 80 л.с., 6730 рублей для легковых авто мощностью до 250 л.с., 9440 рублей — для машин мощнее 250 л.с. Для крупного транспорта, вроде грузовиков и автобусов, эвакуация и хранение обходится в 54 270 рублей.

У автолюбителей есть 60 суток для оплаты эвакуации, причем при оперативной оплате при получении автомобиля на штрафстоянке действует скидка в 25%. Кроме того, первые сутки нахождения транспортного средства там бесплатны. Эти льготы сохранятся и после индексации.

Напомним, что в октябре Госдума отклонила законопроект, который предлагал разрешить инвалидам бесплатно парковаться на любых свободных машиноместах. Авторы инициативы утверждали, что специальные парковки зачастую заняты другими автомобилистами, из-за чего люди с ограниченными возможностями платят за стоянку на обычных местах и преодолевают большее расстояние.

Автоновости,Госдума,Правительство Москвы,
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