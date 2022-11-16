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2 часа назад

Новости автомира: "Автоновости дня" перечислили автомобили, которые подешевели или подорожали в ноябре

Газета.Ru

В России в ноябре подешевели или подорожали автомобили четырех брендов: отечественных УАЗ и Lada, а также китайские Geely и Chery. Об этом сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на результаты проведенного исследования.

Какие автомобили подешевели или подорожали в ноябре
Фото: УАЗУАЗ

Так, по данным журналистов, УАЗ начал продажи новые версии «Патриота» и «Пикапа» с двигателем «Евро-0», который вскоре был повышен до «Евро-2». Приобрести их можно на 20 тыс. рублей дешевле, чем такие же машины с более экологичными моторами «Евро-5».

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«АвтоВАЗ» наоборот, в ноябре повысил цены, но только на одну модель – внедорожник Lada Niva Travel. В комплектации Black'22 он стал дороже на 68 тыс. руб.

Компания Geely за счет скидок изменила стоимость всех своих моделей. Машины можно приобрести с выгодой от 100 до 200 тыс. руб. в зависимости от машины и комплектации.

Chery пересмотрела комплектации кроссоверов Tiggo 4, Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro: Tiggo 4 лишился версий Base, Techno и Trek, среднеразмерный Tiggo 7 Pro – исполнения Luxury, а Tiggo 8 Pro – комплектаций Prestige и Speedline. В результате их минимальные цены увеличились на 150 тыс. руб., 2 тыс. руб. и 190 тыс. руб. соответственно.

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