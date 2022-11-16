Какие автомобили подешевели или подорожали в ноябре

В России в ноябре подешевели или подорожали автомобили четырех брендов: отечественных УАЗ и Lada, а также китайские Geely и Chery. Об этом сообщает портал «Автоновости дня» со ссылкой на результаты проведенного исследования.

Фото: УАЗ УАЗ

Так, по данным журналистов, УАЗ начал продажи новые версии «Патриота» и «Пикапа» с двигателем «Евро-0», который вскоре был повышен до «Евро-2». Приобрести их можно на 20 тыс. рублей дешевле, чем такие же машины с более экологичными моторами «Евро-5».

«АвтоВАЗ» наоборот, в ноябре повысил цены, но только на одну модель – внедорожник Lada Niva Travel. В комплектации Black'22 он стал дороже на 68 тыс. руб.

Компания Geely за счет скидок изменила стоимость всех своих моделей. Машины можно приобрести с выгодой от 100 до 200 тыс. руб. в зависимости от машины и комплектации.