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11 минут назад

Новости автомира: ЦБ получит контроль над базой данных ОСАГО

Лера Букина

В ближайшее время Банк России, вероятно, получит контроль над автоматизированной информационной системой ОСАГО (АИС ОСАГО). С таким заявлением выступил заместитель председателя Банка России Филипп Габуния, передают «Известия».

Центробанк получит контроль над базой данных ОСАГО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В стране разработали такой законопроект. В настоящее время он находится на стадии второго чтения. При этом отмечается, что принятие законопроекта ожидается до конца года.

Новая система будет называться «АИС Страхование». ЦБ получит функционал действующих систем автострахования, включая ОСАГО, а также страхования жилья от чрезвычайных ситуаций.

Пресс-служба регулятора отметила, что дочерняя компания Центробанка будет значиться оператором системы.

Передача информации в новую систему будет разрешена через 12 месяцев после того, как закон вступит в силу. Также сообщается о сохранении возможности у страховщиков получать доступ к данным, на основе которых строится аналитика.

Многие эксперты уверены в том, что благодаря новой мере конкуренция среди страховых компаний повысится. Они смогут формировать экономически обоснованные тарифы.

В Движении автомобилистов России считают, что передача АИС ОСАГО от страховщиков государству на водителях значительным образом не отразится.

«Не думаю, что появление у этой системы нового владельца в лице Центробанка как-то скажется на ее защищенности», - отметил собеседник.

Ранее в Российском союзе автостраховщиков (РСО) заявили о росте средней выплаты по ОСАГО по итогам девяти месяцев 2022. Сумма составила 74 296 рублей, что на 5 тыс. рублей больше, чем в 2021 году.

Автоновости,Филипп Габуния,Банк России,
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