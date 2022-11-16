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1 час назад

Новости автомира: Genesis показал кабриолет X Convertible

Motor.ru

Компания Genesis представила финальный концепт так называемой «трилогии X» – кабриолет X Convertible. Никаких технических данных не приводится, известно лишь то, что X Convertible – это открытая версия прототипа X Speedium Coupe со складной крышей, так что различия между ними минимальны. Кабриолет, помимо откидного верха, выполнен в более сдержанном стиле, например, дизайн колесных арок и дисков выглядит менее агрессивным, чем у купе.

Genesis показал кабриолет X Convertible
Фото: Motor.ruMotor.ru

Главная особенность кабриолета – чистые и гладкие линии, фирменные сдвоенные полоски задних фонарей, гармонирующих с такими же полосами по бокам. У концепта жесткий складной верх с двумя прозрачными секциями, расположенными над водителем и пассажиром.

Genesis
Genesis
Genesis

Салон повторяет тот, который был у купе X Speedium, дебютировавшего минувшим летом: в интерьере необычным образом сочетаются кожа цвета Giwa Navy («гива» — это кровельная черепица традиционных корейских домов ханок) и экологически чистая шерстяная ткань. Отделка дополнена оранжевыми акцентами.

Genesis
Genesis

Серийного воплощения ни у кабриолета X Convertible, ни у купе X Speedium не будет, и, возможно, именно поэтому Genesis не заостряет вниманиена технической начинке концептов. Единственное, что известно об их силовой установке – это то, что она полностью электрическая.

Будущие электрокары Genesis заимствуют у концептов лишь некоторые стилистически решения, адаптированные для массового производства. Пока же в модельной линейке марки три электрические модели «первой волны» – GV60, Electrified G80 и Electrified GV70.

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