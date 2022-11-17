Москва попала в топ-10 рейтинга самых дорогих парковок мира

Энциклопедия парковок Parkopedia опубликовала рейтинг стоимости парковок во всем мире. Россия в нем занимает первое место по темпу роста цены двухчасовой стоянки вне улиц: за три года она подорожала более чем на 42 процента процента, что аналитики объясняют высокой инфляцией. Москва же попала в первую десятку городов мира с наиболее дорогой уличной парковкой, заняв шестое место с 10,21 доллара за два часа (618 рублей).

Фото: Агентство «Москва» Агентство «Москва»

В рейтинге учтены стоимость двухчасовой парковки с 11 до 13 часов в среду на улицах и вне улиц и восьмичасовой парковки в рабочее время.

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Лидером в списке городов с самой дорогой двухчасовой парковкой вне улиц стал Нью-Йорк с 43,10 доллара (2,6 тысячи рублей). Второе место досталось Сиднею, третье — Брисбену, а Москвы в этом рейтинге нет. При этом Россия оказалась на 16 строчке среди стран по тому же показателю с 5,94 доллара (360 рублей).

По дороговизне двухчасовой уличной парковки лидирует Амстердам (13,31 доллара, 805 рублей). Москва же занимает шестое место с 10,21 доллара (618 рублей) — выше Чикаго, Сеула, Хельсинки и Берлина. Что касается стран, то Россия оказалась на четвертой позиции (8,12 доллара, 491 рубль) после Норвегии, Нидерландов и Южной Кореи.

Восьмичасовая парковка вне улиц в Москве оценена в 24,28 доллара или 1,5 тысячи рублей, что обеспечило столице 30 место. Россия по тому же показателю оказалась девятой с 21,05 доллара (1,3 тысячи рублей), а первой — Австралия.

Наконец, дороже всего обходится дневная парковка на улице жителям Амстердама 53,23 (3,2 тысячи рублей). Однако Москва несильно отстает с 40,83 доллара (2,5 тысячи рублей) и занимает второе место. Россия в аналогичном рейтинге третья (32,27 доллара, почти две тысячи рублей), а первая и вторая строчки достались Южной Корее и Нидерландам.