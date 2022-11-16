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1 час назад

Новости автомира: какие модели будут собирать на новом мультибрендовом заводе в Казахстане

Motor.ruиещё 1

Компания Astana Motors приступила к строительству мультибрендового автомобильного завода в Казахстане – в официальной церемонии принял участие президент Касым-Жомарт Токаев. Он ознакомился с масштабным макетом будущего предприятия и с паспортом проекта сборочной площадки. На новом заводе будет налажено производство автомобилей трех китайских марок, Changan, Chery и Haval, сборка будет вестись по лицензионным соглашениям. Уже известно, какие модели будут сходить с конвейера.

Какие модели будут собирать на новом автозаводе в Казахстане
Фото: © Пресс-служба Президента Казахстана© Пресс-служба Президента Казахстана

Новый завод Astana Motors будет ориентирован в основном на экспорт – 60 процентов автомобилей планируется поставлять в другие страны. Там будут собирать 10 моделей, а именно Chery Tiggo 2 Pro, Tiggo 4 Pro и Tiggo 7 Pro; Haval Jolion, Н6 и M6 Plus; а также Changan CS35, CS55 и CS75.

Как сообщает пресс-служба Президента Казахстана, завод достроят к четвертому кварталу 2024 года. На площади более 100 тысяч квадратных метров будут выпускать автомобили мелкоузловым методом, причем для каждой из трех марок планируют построить отдельный цех сварки и сборки. Производственные мощности нового предприятия составят более 90 тысяч машин в год, а штат будет насчитывать 2,2 тысячи человек. Общий объем инвестиций в строительство превышает 100 миллиардов тенге, что эквивалентно 13 миллиардам рублей.

«В этом году во время визита председателя КНР господина Си Цзиньпина в Казахстан в ходе переговоров мы обсудили в том числе и этот проект, – рассказал Токаев. – И сегодня мы видим результат – началось его осуществление».

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