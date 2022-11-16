Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+5° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
41 минуту назад

Новости автомира: полная зарядка электрического Hummer EV обойдется дороже 100 долларов

Motor.ru

Электрический GMC Hummer EV способен проехать на одном заряде аккумулятора до 530 километров. Подобные характеристики обеспечивает батарея номинальной ёмкостью 246 киловатт-часов. Американскому журналисту Кайлу Коннеру потребовалось 2 часа 32 минуты, чтобы пополнить запас аккумулятора с нуля до сотни с помощью зарядной станции мощностью 350 киловатт. При этом в процессе зарядки потери составили около пяти процентов. Учитывая, что стоимость киловатт-часа электроэнергии на дорожных станциях в США составляет 0,43 доллара, американец потратил на полную зарядку «Хаммера» 96,3 доллара (5800 рублей). И это до уплаты налогов.

Полная зарядка электрического Hummer EV обойдется дороже 100 долларов
Фото: © GMC© GMC

После всех сборов стоимость зарядки превысила 100 долларов. При этом для владельцев карты Electrify America Pass+, обслуживание которой стоит четыре доллара в месяц, стоимость зарядки батарей Hummer EV снижается до 69,4 доллара. Кроме того, в США есть станции, которые взимают плату за время зарядки. На таких устройствах зарядить электрический пикап можно за 50 и 37 долларов, в зависимости от наличия той же самой карты. Но это при условии, что мощность станции составит максимальные 350 киловатт.

В домашних условиях зарядить батареи «Хаммера» можно ещё дешевле. При среднем в США тарифе на электроэнергию в размере 0,13 доллара за киловатт, полная зарядка аккумулятора автомобиля обойдётся в 28 долларов. А в таких штатах, как Колорадо, где действуют пониженные ставки на электроэнергию, зарядить Hummer EV можно всего за 16 долларов.

В середине октября стало известно, во сколько обойдётся замена фонарей владельцам Hummer EV. Комплект задней оптики на электрический пикап стоит почти 400 000 рублей.

Автоновости,Hummer,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители