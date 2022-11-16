Полная зарядка электрического Hummer EV обойдется дороже 100 долларов

Электрический GMC Hummer EV способен проехать на одном заряде аккумулятора до 530 километров. Подобные характеристики обеспечивает батарея номинальной ёмкостью 246 киловатт-часов. Американскому журналисту Кайлу Коннеру потребовалось 2 часа 32 минуты, чтобы пополнить запас аккумулятора с нуля до сотни с помощью зарядной станции мощностью 350 киловатт. При этом в процессе зарядки потери составили около пяти процентов. Учитывая, что стоимость киловатт-часа электроэнергии на дорожных станциях в США составляет 0,43 доллара, американец потратил на полную зарядку «Хаммера» 96,3 доллара (5800 рублей). И это до уплаты налогов.

Фото: © GMC © GMC

После всех сборов стоимость зарядки превысила 100 долларов. При этом для владельцев карты Electrify America Pass+, обслуживание которой стоит четыре доллара в месяц, стоимость зарядки батарей Hummer EV снижается до 69,4 доллара. Кроме того, в США есть станции, которые взимают плату за время зарядки. На таких устройствах зарядить электрический пикап можно за 50 и 37 долларов, в зависимости от наличия той же самой карты. Но это при условии, что мощность станции составит максимальные 350 киловатт.

В домашних условиях зарядить батареи «Хаммера» можно ещё дешевле. При среднем в США тарифе на электроэнергию в размере 0,13 доллара за киловатт, полная зарядка аккумулятора автомобиля обойдётся в 28 долларов. А в таких штатах, как Колорадо, где действуют пониженные ставки на электроэнергию, зарядить Hummer EV можно всего за 16 долларов.