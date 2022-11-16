Ford приготовился к массовым увольнениям

Концерн Ford может сократить до 40 процентов сотрудников из-за начала массового производства электромобилей. О готовящихся массовых увольнениях узнал Financial Times.

Фото: Ford Ford

По словам руководителя компании Джима Фарли, для производства электромобилей требуется намного меньше рабочей силы, чем для создания бензиновых или дизельных автомобилей. Для их сборки нужно меньше деталей, пояснил он. Ford хочет получать с продаж электрокаров не менее 50 процентов от общей выручки к 2030 году.

Фарли добавил, что концерн планирует расширить собственное производство деталей и привлечь новых поставщиков. В августе Ford уволил три тысячи сотрудников.