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11 минут назад

Новости автомира: официальный дилер Honda в России начал продажи нового кроссовера Acura MDX

Газета.Ru

Один из российских официальных дилерских центров Honda начал продажи кроссовера Acura MDX четвертого поколения, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие предложение от лица автосалона опубликовано в классифайде по продаже автомобилей, а также содержится на сайте компании. Кроссовер MDX считается флагманской моделью бренда Acura, который принадлежит концерну Honda.

Официальный дилер Honda в России продает новый кроссовер Acura MDX
Фото: AcuraAcura

Согласно информации из объявления, стоимость автомобиля 2022 года выпуска в максимальной комплектации составляет 9 млн. рублей. Модель предлагается с 3,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 290 л.с., автоматической коробкой передач и системой полного привода. Продавец также указал, что машина находится в Москве и на нее оформлен электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС).

Кроссовер Acura MDX четвертого поколения был представлен в 2020 году. Длина машины составляет 5039 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1704 мм. Новый MDX стал первой моделью Acura с виртуальными приборами. В салоне могут разместиться до 8 человек, включая водителя.

Марка Acura, которая принадлежит компании Honda, покинула российский рынок в 2016 году. В нашу страну машины ввозятся по схеме параллельного импорта.

Автоновости,Acura MDX,Honda,
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