Официальный дилер Honda в России продает новый кроссовер Acura MDX

Один из российских официальных дилерских центров Honda начал продажи кроссовера Acura MDX четвертого поколения, обратила внимание «Газета.Ru». Соответствующие предложение от лица автосалона опубликовано в классифайде по продаже автомобилей, а также содержится на сайте компании. Кроссовер MDX считается флагманской моделью бренда Acura, который принадлежит концерну Honda.

Фото: Acura Acura

Согласно информации из объявления, стоимость автомобиля 2022 года выпуска в максимальной комплектации составляет 9 млн. рублей. Модель предлагается с 3,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 290 л.с., автоматической коробкой передач и системой полного привода. Продавец также указал, что машина находится в Москве и на нее оформлен электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС).

Кроссовер Acura MDX четвертого поколения был представлен в 2020 году. Длина машины составляет 5039 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1704 мм. Новый MDX стал первой моделью Acura с виртуальными приборами. В салоне могут разместиться до 8 человек, включая водителя.