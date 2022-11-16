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49 минут назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» признал ухудшение ситуации с поставками деталей из-за рубежа

Lenta.ru

Ситуация с поставками комплектующих из-за рубежа для производства автомобилей Lada остается непростой, при этом имеется тенденция к ухудшению. Об этом на форуме «Транспорт России» заявил президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, передает ТАСС.

«АвтоВАЗу» не хватает зарубежных комплектующих
Фото: © РИА Новости / Анар Мовсумов© РИА Новости / Анар Мовсумов

Он признал, что в последнее время глобальные поставщики отказываются от сотрудничества с российскими производителями, а из-за этого нарастают риски недопоставки уже даже тех компонентов, что не входят в санкционный список. По словам Соколова, компания справляется с трудностями буквально «на зубах».

Ранее стало известно, что в октябре продажи крупнейшего российского производителя легковых автомобилей составили 19 145 единиц, что на 25,1 процента меньше, чем годом ранее в тот же период, и на 7,3 процента меньше, чем в сентябре.

Предыдущие четыре месяца число проданных автомобилей росло, но только из-за провала весной, когда производство приходилось останавливать из-за западных санкций.

С января по октябрь «АвтоВАЗ» продал в два раза меньше автомобилей, чем год назад, однако увеличил рыночную долю до 28,4 процента в связи с уходом западных конкурентов с российского рынка.

В начале октября паблик Avtograd news, который неоднократно предоставлял инсайдерскую информацию с предприятия, рассказал, что на территории предприятия скопилось множество недоукомплектованных автомобилей — без бамперов, ремней безопасности и других деталей.

Автоновости,Lada,Максим Соколов,Автоваз,
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