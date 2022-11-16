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45 минут назад

Новости автомира: Toyota увольняет людей с российских заводов

Лера Букина

Руководство компании Toyota приступило к процедуре увольнения сотрудников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по труду и занятости населения Санкт-Петербурга.

Отмечается, что это происходит по соглашению сторон.

Организационно-штатные мероприятия по высвобождению работников начались с понедельника, 14 ноября. Компанией было вынесено персональное предложение каждому работнику. Речь идет, в частности, о выплате от 12 средних заработных плат и

сохранении ДМС на протяжении года после увольнения.

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При желании переобучиться или повысить свою квалификацию сотрудник может рассчитывать на компенсацию расходов на обучение. Сумма составит до 50 000 рублей.

Ранее японская Toyota Motor ранее приняла решение закрыть свое сборочное предприятие в Санкт-Петербурге. На предприятии работают 1937 сотрудников.

Ранее глава Федеральной службы по труду и занятости Михаил Иванков заявил, что в России за последние три месяца число сотрудников, находящихся в состоянии простоя, сократилось на 32%.

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