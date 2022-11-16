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1 час назад

Новости автомира: Путин потребовал сделать автомобили доступными для россиян

Лера Букина

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в нынешних условиях важно повысить для российских семей доступность автомобилей с точки зрения цены. Соответствующее заявление глава государства сделал на совещании с правительством, передает ТАСС.

Этого нужно добиться вопреки всем трудностям с логистикой и с доставкой запчастей, добавил Путин.

Российский лидер также подчеркнул, что «все все понимают - откуда берутся эти цены», однако «и здесь нужно внимательно смотреть на все составляющие, связанные с ценообразованием».

Какие автомобили подешевели или подорожали в ноябре

Путин указал на важность оценивать обоснованность этих цен.

Вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече пояснил, что в настоящее время уже используются различные инструменты, позволяющие сохранять спрос на нынешнем уровне. Президент отметил, что одобряет принимаемые меры. Вместе с тем он обратил внимание на то, что в стране важно контролировать ценообразование.

Ранее старший риск-менеджер «Алго Капитал» Виталий Манжос рассказал агентству «Прайм», что кредиты на автомобиль подпадают под категорию «плохие».

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