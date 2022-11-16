Путин поручил не допускать необоснованного роста цен на автомобили

"Обращаю ваше внимание на необходимость постоянного контроля над ценообразованием, чтобы под сурдинку этих сложностей, о который мы все знаем, вы том числе, - с логистикой - никто не злоупотреблял и не поднимал необоснованно цены на автомобильную технику", - сказал он, обращаясь к вице-премьеру - министру промышленности и торговли Денису Мантурову, который доложил о положении дел в отрасли.