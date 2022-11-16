Путин поручил не допускать необоснованного роста цен на автомобили

Несмотря на сложности с логистикой в автопроме, никто не должен задирать цены на продукцию, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.
"Обращаю ваше внимание на необходимость постоянного контроля над ценообразованием, чтобы под сурдинку этих сложностей, о который мы все знаем, вы том числе, - с логистикой - никто не злоупотреблял и не поднимал необоснованно цены на автомобильную технику", - сказал он, обращаясь к вице-премьеру - министру промышленности и торговли Денису Мантурову, который доложил о положении дел в отрасли.
Путин подчеркнул, что сказанное касается и грузового, и легкового транспорта.
"Надеюсь, что и вы, и ФАС этим занимаетесь постоянно, и прошу вас уделять этому внимание", - добавил он, обращаясь к Мантурову.