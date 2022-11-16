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55 минут назад

Новости автомира: контролировать базу данных ОСАГО будет Центробанк, а не страховщики

АвтоКод

Контролировать работу Автоматизированной информационной системы ОСАГО (АИС ОСАГО) будет Центробанк, а не страховщики, как было ранее. Проект закона, как пишут «Известия» со ссылкой на заместителя председателя Банка России Филиппа Габуния, проходит второе чтение.

Контроль над базой данных ОСАГО перейдет от страховщиков к Центробанку
Фото: АвтоКодАвтоКод

Известно, что новую систему назовут «АИС Страхование», и Центробанк получит функционал действующих систем автострахования и страхования жилья от чрезвычайных случаев. То есть ведомству будет передана только часть модулей, а остальные останутся под контролем РСА.

Страховые компании совместно с Банком России смогут собирать и формировать аналитические данные. Потребители же получат возможность узнавать информацию о своей страховой истории, заключенном договоре и страховой выплате в цифровом виде. Это значит, что автомобилистам станет проще добиваться покупки ОСАГО по правильным коэффициентам.

Кроме того, появление новой системы будет способствовать развитию маркетплейсов и внедрению инструментов цифрового регулирования. На основе данной системы будет внедрен контроль за наличием ОСАГО при помощи камер фотовидеофиксации.

Решение о передаче в ведение Центробанка системы АИС ОСАГО страховщики приняли из-за увеличившихся издержек. В последнее время значительно повысился размер выплат по ОСАГО. Чтобы обеспечить работу, нужно больше финансовых ресурсов, и страховые компании хотят переложить эти расходы на государство в лице Центробанка.

Автор: Ирина Джиоева

Автоновости,Банк России,
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