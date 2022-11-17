«АвтоВАЗ» рассказал, на какие машины получат скидку военнослужащие

«Действие программы льготного автокредитования распространено на военнослужащих, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, членов их семей, а также на пенсионеров, ранее проходивших службу в вооруженных силах. Все они могут приобрести новый автомобиль с выгодой 20-25% в зависимости от региона», — уточнил автопроизводитель.

Также, согласно правилам госпрограммы, льготные автокредиты доступны семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим автомобиль. Кроме того, условия действуют и в отношении тех, кто сдает в трейд-ин автомобиль старше шести лет, если владел им не менее года. Программа льготного автокредитования действует до 20 декабря 2022 года.