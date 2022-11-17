«АвтоВАЗ» рассказал, на какие машины получат скидку военнослужащие

Автомобили Lada Granta и внедорожники семейства Niva, — Legend и Travel, — стали участниками обновленной госпрограммы поддержки спроса на авторынке, сообщили на «АвтоВАЗе».
К примеру, Lada Granta благодаря программе господдержки обойдется в 542,6 тыс. рублей, говорится на сайте автопроизводителя.
Минпромторг РФ утвердил обновленную программу 16 ноября. Право на льготный кредит при покупке нового автомобиля российской сборки получили дополнительные категории граждан.
«Действие программы льготного автокредитования распространено на военнослужащих, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, членов их семей, а также на пенсионеров, ранее проходивших службу в вооруженных силах. Все они могут приобрести новый автомобиль с выгодой 20-25% в зависимости от региона», — уточнил автопроизводитель.
Также, согласно правилам госпрограммы, льготные автокредиты доступны семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим автомобиль. Кроме того, условия действуют и в отношении тех, кто сдает в трейд-ин автомобиль старше шести лет, если владел им не менее года. Программа льготного автокредитования действует до 20 декабря 2022 года.