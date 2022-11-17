Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+4° в 
USD 60.39EUR 62.57
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: «АвтоВАЗ» рассказал, на какие машины получат скидку военнослужащие

Газета.Ruиещё 5

Автомобили Lada Granta и внедорожники семейства Niva, — Legend и Travel, — стали участниками обновленной госпрограммы поддержки спроса на авторынке, сообщили на «АвтоВАЗе».

«АвтоВАЗ» рассказал, на какие машины получат скидку военнослужащие
Фото: LadaLada

К примеру, Lada Granta благодаря программе господдержки обойдется в 542,6 тыс. рублей, говорится на сайте автопроизводителя.

Минпромторг РФ утвердил обновленную программу 16 ноября. Право на льготный кредит при покупке нового автомобиля российской сборки получили дополнительные категории граждан.

«Действие программы льготного автокредитования распространено на военнослужащих, в том числе призванных в рамках частичной мобилизации, членов их семей, а также на пенсионеров, ранее проходивших службу в вооруженных силах. Все они могут приобрести новый автомобиль с выгодой 20-25% в зависимости от региона», — уточнил автопроизводитель.

Также, согласно правилам госпрограммы, льготные автокредиты доступны семьям минимум с одним несовершеннолетним ребенком, медикам и учителям, а также водителям, впервые покупающим автомобиль. Кроме того, условия действуют и в отношении тех, кто сдает в трейд-ин автомобиль старше шести лет, если владел им не менее года. Программа льготного автокредитования действует до 20 декабря 2022 года.

Автоновости,Lada Granta,Lada,Минпромторг,Автоваз,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители