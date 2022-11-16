АвтоВАЗ выпустит Lada с новой системой полного привода

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов рассказал, что автомобили Lada с новой системой полного привода могут появиться на рынке не ранее чем через три-четыре года.
"С учетом того, насколько мы видим востребованность сегодня в ряде моделей, полный привод, конечно, он необходим нашему автопрому и моделям АвтоВАЗа в частности. Это действительно надо делать, но тоже не быстрый момент. Он как раз укладывается во временной лаг три-четыре года, о которых я говорил, и требует немалых инвестиций: тоже в пределах 30 миллиардов рублей", - сказал он в кулуарах "Транспортной недели 2022".
Соколов также заявил, что на заводе сохраняется риск перебоев с поставками компонентов для автомобилей. При этом топ-менеджер пояснил, что речь идет, в том числе, и о комплектующих, которые не входят в санкционные списки. Поэтому конвейеры приходится держать буквально "на зубах".
Кроме того, президент АвтоВАЗа отметим, что компания намерена произвести по итогам 2022 года около 220 тысяч автомобилей, что соответствует ранее заявленным планам. При этом в следующем году планируется произвести 420 тысяч машин Lada.
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