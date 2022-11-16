АвтоВАЗ выпустит Lada с новой системой полного привода

"С учетом того, насколько мы видим востребованность сегодня в ряде моделей, полный привод, конечно, он необходим нашему автопрому и моделям АвтоВАЗа в частности. Это действительно надо делать, но тоже не быстрый момент. Он как раз укладывается во временной лаг три-четыре года, о которых я говорил, и требует немалых инвестиций: тоже в пределах 30 миллиардов рублей", - сказал он в кулуарах "Транспортной недели 2022".