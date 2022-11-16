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29 минут назад

Новости автомира: раскрыты подробности о новых «Москвичах»

Елена Прошина

Стало известно под каким названием будут выпущены новые автомобили бренда «Москвич». В базе Росстандарта опубликованы Одобрения типа транспортного средства на две первые модели. Об этом пишут «Автоновости дня».

Раскрыты подробности о новых «Москвичах»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так, первая модель будет носить название «Москвич 3». Это переименованная версия китайского кроссовера JAC JS4. Она будет выпускаться в модификациях с бензиновыми моторами объемом 1,5 л (HFC4GB24D) и 1,6 л (HFC4GB33D).

Второй модели присвоили имя «Москвич 3е» — это копия JAC iEVs4. Она оснащена электромотором SY Power TZ200XSIEM1 мощностью 50 кВт (68 л.с.) и тяговой батареей Sinoev 21011S4C4 емкостью 187 А*ч.

Размеры обоих моделей одинаковые: длина — 4410 мм, ширина — 1800 мм, высота — 1660 мм, колесная база — 2620 мм. Ширина передней колеи — 1510 мм, задней — 1500 мм. По документам, местом производства значится Московский автозавод «Москвич» (бывший «Renault Россия» в Текстильщиках). Однако заявителем в ОТТС прописан КАМАЗ.

Предполагается, что до конца года под своей маркой завод соберет 600 машин. Старт полного цикла производства со сваркой и окраской кузовов намечен на 2024 год.

Автоновости,Renault,Росстандарт,
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