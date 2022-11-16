Раскрыты подробности о новых «Москвичах»

Стало известно под каким названием будут выпущены новые автомобили бренда «Москвич». В базе Росстандарта опубликованы Одобрения типа транспортного средства на две первые модели. Об этом пишут «Автоновости дня».
Так, первая модель будет носить название «Москвич 3». Это переименованная версия китайского кроссовера JAC JS4. Она будет выпускаться в модификациях с бензиновыми моторами объемом 1,5 л (HFC4GB24D) и 1,6 л (HFC4GB33D).
Второй модели присвоили имя «Москвич 3е» — это копия JAC iEVs4. Она оснащена электромотором SY Power TZ200XSIEM1 мощностью 50 кВт (68 л.с.) и тяговой батареей Sinoev 21011S4C4 емкостью 187 А*ч.
Размеры обоих моделей одинаковые: длина — 4410 мм, ширина — 1800 мм, высота — 1660 мм, колесная база — 2620 мм. Ширина передней колеи — 1510 мм, задней — 1500 мм. По документам, местом производства значится Московский автозавод «Москвич» (бывший «Renault Россия» в Текстильщиках). Однако заявителем в ОТТС прописан КАМАЗ.
Предполагается, что до конца года под своей маркой завод соберет 600 машин. Старт полного цикла производства со сваркой и окраской кузовов намечен на 2024 год.