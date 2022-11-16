На люксовых кроссоверах Bentley Bentayga обнаружен дефект

В России отзывают Bentley Bentayga. Причиной сервисной акции стали сиденья люксового кроссовера: из-за нарушения процесса сборки появилась вероятность перекоса и неправильной фиксации сидений второго ряда в крайнем заднем положении. Как указано на сайте ведомства, дефект обнаружился на 174 кроссоверах Bentley, реализованных на российском рынке с 2021 по 2022 год.
Отзывная кампания добровольная, отмечает Росстандарт. Серьезной опасности дефект не представляет, так что владельцы могут продолжать пользоваться вседорожниками. Тем не менее, «желательно», если они как можно скорее обратятся в сервисный центр для согласования даты ремонта.
На всех отозванных Bentayga в качестве меры предосторожности проведут контрольный осмотр салазок сидений. Если будет обнаружена проблема, на салазки установят соответствующие ограничители хода. Все работы проведут бесплатно для владельцев, которые могут свериться со списком VIN-номеров на сайте Росстандарта, чтобы понять, подпадает ли их автомобиль под акцию.
В конце октября Bentley объявила более масштабную кампанию в США, связанную с камерой заднего вида Bentayga. На 3134 новых кроссоверах обнаружили проблему с выводом изображения с камеры: вместо трансляции картинки окружающей обстановки экран медиасистемы становился полностью белым.
В России же текущий отзыв — первый для Bentley в 2022 году. В прошлом году в ремонт направили семь Continental GT Convertible из-за неочевидного дефекта крыши. Оказалось, что она открывается с пульта на расстоянии более шести метров, из-за чего владелец может нечаянно нанести вред стоящим рядом с автомобилем людям, если не увидит их.