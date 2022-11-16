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1 час назад

Новости автомира: российские Bentley Bentayga отправляют в ремонт из-за проблем с сиденьями

Motor.ru

В России отзывают Bentley Bentayga. Причиной сервисной акции стали сиденья люксового кроссовера: из-за нарушения процесса сборки появилась вероятность перекоса и неправильной фиксации сидений второго ряда в крайнем заднем положении. Как указано на сайте ведомства, дефект обнаружился на 174 кроссоверах Bentley, реализованных на российском рынке с 2021 по 2022 год.

На люксовых кроссоверах Bentley Bentayga обнаружен дефект
Фото: BentleyBentley

Отзывная кампания добровольная, отмечает Росстандарт. Серьезной опасности дефект не представляет, так что владельцы могут продолжать пользоваться вседорожниками. Тем не менее, «желательно», если они как можно скорее обратятся в сервисный центр для согласования даты ремонта.

На всех отозванных Bentayga в качестве меры предосторожности проведут контрольный осмотр салазок сидений. Если будет обнаружена проблема, на салазки установят соответствующие ограничители хода. Все работы проведут бесплатно для владельцев, которые могут свериться со списком VIN-номеров на сайте Росстандарта, чтобы понять, подпадает ли их автомобиль под акцию.

В конце октября Bentley объявила более масштабную кампанию в США, связанную с камерой заднего вида Bentayga. На 3134 новых кроссоверах обнаружили проблему с выводом изображения с камеры: вместо трансляции картинки окружающей обстановки экран медиасистемы становился полностью белым.

В России же текущий отзыв — первый для Bentley в 2022 году. В прошлом году в ремонт направили семь Continental GT Convertible из-за неочевидного дефекта крыши. Оказалось, что она открывается с пульта на расстоянии более шести метров, из-за чего владелец может нечаянно нанести вред стоящим рядом с автомобилем людям, если не увидит их.

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