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1 час назад

Новости автомира: "Автоваз" изучает предложение Ирана о совместном производстве автомобилей

ТАСС

Концерт "Автоваз" изучает предложение Ирана о совместном производстве автомобилей, сообщил журналистам глава компании Максим Соколов в кулуарах форума "Транспорт России". При этом он отметил, что это не единственное предложение о сотрудничестве среди дружественных стран, "Автоваз" рассматривает все предложения.

"Автоваз" изучает предложение Ирана о совместном производстве автомобилей
Фото:  TASS/Ahmad Halabisaz TASS/Ahmad Halabisaz

"Поступало (предложение от Ирана - прим. ТАСС)[….]Мы не отказываемся, смотрим на 360 градусов вокруг себя, работаем со всеми конструктивными предложениями, которые поступают. И это не только Иран, но и Индия, Китай другие страны. Говорить сейчас о том, что мы находимся в стадии запуска этих проектов наверное преждевременно, но мы отрабатываем каждое предложение", - отметил он.

Автоновости,Максим Соколов,Автоваз,
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