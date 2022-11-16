"Автоваз" изучает предложение Ирана о совместном производстве автомобилей

"Поступало (предложение от Ирана - прим. ТАСС)[….]Мы не отказываемся, смотрим на 360 градусов вокруг себя, работаем со всеми конструктивными предложениями, которые поступают. И это не только Иран, но и Индия, Китай другие страны. Говорить сейчас о том, что мы находимся в стадии запуска этих проектов наверное преждевременно, но мы отрабатываем каждое предложение", - отметил он.