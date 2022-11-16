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2 часа назад

Новости автомира: в Россию начали ввозить кроссовер Skoda Kamiq

Motor.ru

Ассортимент доступных россиянам автомобилей продолжает расширяться благодаря параллельному импорту. Буквально каждый день дилеры налаживают поставки новых моделей, включая те, которые сами производители не успели или даже не планировали привозить в Россию. Среди них — компакт-кросс Skoda Kamiq, похожий по габаритам на Hyundai Creta. Как заметила «Российская газета», автомобиль появился у одного из дилеров по цене 2 200 000 рублей.

Дилеры наладили поставки в Россию кроссоверов Skoda Kamiq
Фото: SkodaSkoda

Skoda Kamiq без пробега в оранжевом цвете кузова предлагают в подмосковной Балашихе. В объявлении на портале Drom указано, что машина выпущена в 2022 году и не имеет пробега, а в под капотом у нее литровый агрегат TSI мощностью 110 лошадиных сил. Коробка передач — семидиапазонный «робот», привод передний. По словам продавца, Kamiq завезен напрямую из Чехии.

Судя по снимкам, это Kamiq в дорогой версии Monte Carlo. На это указывают черные элементы экстерьера, контрастные вставки в салоне и шильдики с соответствующей надписью. В списке оборудования такого кроссовера — светодиодная оптика, панорамная крыша, тонировка задних стекол и отсек для беспроводной зарядки гаджетов.

За Kamiq Monte Carlo продавец просит 2 200 000 рублей, но скидка и торг «уместны», говорится в объявлении. Для сравнения, в родной Чехии кроссовер в аналогичном исполнении и с тем же мотором оценивается в 607 900 крон — 1,6 миллиона рублей по нынешнему курсу.

Skoda Kamiq дебютировал в феврале 2019 года. В его основе лежит модульная платформа MQB-A0, разработанная специально для небольших бюджетных машин: к примеру, на ней базируются индийские Skoda Kushaq и Volkswagen Taigun. Автомобилю достались динамические поворотники, цифровая «приборка» и центральный дисплей диагональю до 9,2 дюйма, а также функции удержания в полосе и система экстренного торможения, распознающая пешеходов.

Автоновости,Hyundai Creta,Skoda,Hyundai,Volkswagen,
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