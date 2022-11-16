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1 час назад

Новости автомира: Мантуров заявил о стабилизации ситуации в российском автопроме

Газета.Ru

Ситуация в российской автомобильной промышленности стабилизируется. Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров заявил на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Мантуров заявил о стабилизации ситуации в российском автопроме
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Все основные российские производители увеличивают загрузку конвейеров. Имея в виду «АвтоВАЗ», ГАЗ, «Камаз», УАЗ и «Урал». Также наращивает объемы производства тульская площадка Haval», — приводит слова Мантурова РИА Новости.

По его словам, с момента последнего обсуждения проблем отрасли, которое состоялось в июне, на данный момент ситуация в российской автомобильной промышленности стабилизируется.

Ранее Денис Мантуров заявил, что выпуск нового семейства автомобилей Lada начнется в конце 2024 года, позже начнется производство кроссовера.

Автоновости,УАЗ,Lada,Денис Мантуров,Владимир Путин,Минпромторг,Автоваз,
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