Мантуров заявил о стабилизации ситуации в российском автопроме

Ситуация в российской автомобильной промышленности стабилизируется. Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров заявил на совещании у президента РФ Владимира Путина.

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«Все основные российские производители увеличивают загрузку конвейеров. Имея в виду «АвтоВАЗ», ГАЗ, «Камаз», УАЗ и «Урал». Также наращивает объемы производства тульская площадка Haval», — приводит слова Мантурова РИА Новости.

По его словам, с момента последнего обсуждения проблем отрасли, которое состоялось в июне, на данный момент ситуация в российской автомобильной промышленности стабилизируется.