Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+10° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: московский паркинг превратят в бомбоубежище за 53 млн рублей

Motor.ru

В Москве продолжается подготовка мест для укрытий – убежища оборудуют преимущественно в подвалах жилых домов. Телеграм-канал «Осторожно, Москва» выяснил, что в столичном районе Царицыно под бомбоубежище выделили целый паркинг на улице Каспийской, это обойдется в 53 миллиона рублей – проведением строительно-монтажных работ занимается Мосводоканал. Укрытие, которое будет вмещать до двух тысяч человек, планируется подготовить к маю 2023 года.

Московский паркинг превратят в бомбоубежище за 53 млн рублей
Фото: © Depositphotos© Depositphotos

По данным источника, для того, чтобы трансформировать подземный паркинг в бункер, туда необходимо провести коммуникации. Согласно расчетам, канализация обойдется в 18,6 миллиона рублей, а еще 35 миллионов нужно будет потратить на водопровод. Можно ли будет местным жителям продолжать использовать парковку для хранения автомобилей, не уточняется.

По данным проверки Счетной палаты, по состоянию на 2017 год в России насчитывалось более 16,2 тысячи бомбоубежищ. Газета строительного комплекса столицы «Московская перспектива» ранее сообщала, что в начале 2022 года в столице было организовано лишь 250 специализированных убежищ на случай военных действий, и некоторые из них можно посетить в рамках экскурсии, как, например, «Сталинский бункер» на Таганке.

Тогда же газета сообщала, что «оперативно переоборудовать» можно более 2,5 тысячи столичных объектов – это станции метро, подвалы жилых домов и подземные паркинги.

Автоновости,Мосводоканал,Счетная палата,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители