Московский паркинг превратят в бомбоубежище за 53 млн рублей

В Москве продолжается подготовка мест для укрытий – убежища оборудуют преимущественно в подвалах жилых домов. Телеграм-канал «Осторожно, Москва» выяснил, что в столичном районе Царицыно под бомбоубежище выделили целый паркинг на улице Каспийской, это обойдется в 53 миллиона рублей – проведением строительно-монтажных работ занимается Мосводоканал. Укрытие, которое будет вмещать до двух тысяч человек, планируется подготовить к маю 2023 года.

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По данным источника, для того, чтобы трансформировать подземный паркинг в бункер, туда необходимо провести коммуникации. Согласно расчетам, канализация обойдется в 18,6 миллиона рублей, а еще 35 миллионов нужно будет потратить на водопровод. Можно ли будет местным жителям продолжать использовать парковку для хранения автомобилей, не уточняется.

По данным проверки Счетной палаты, по состоянию на 2017 год в России насчитывалось более 16,2 тысячи бомбоубежищ. Газета строительного комплекса столицы «Московская перспектива» ранее сообщала, что в начале 2022 года в столице было организовано лишь 250 специализированных убежищ на случай военных действий, и некоторые из них можно посетить в рамках экскурсии, как, например, «Сталинский бункер» на Таганке.