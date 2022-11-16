Госдума одобрила запрет на получение прав после штрафа за пьяное вождение

После административного штрафа за вождение в пьяном виде нельзя будет сдавать экзамены на получение водительского удостоверения. Такой правительственный законопроект Госдума приняла в первом чтении. Отметим, что это касается тех водителей, которые были пойманы "подшофе" без прав.

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Запрет на допуск к экзаменам на права будет действовать вплоть до истечения срока, в течение которого лица считаются подвергнутыми данному административному наказанию.

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Между тем в этом году выявили 400 тысяч случаев, когда транспортом управляли пьяные водители. 34 тысячи нарушителей задержали по сигналам граждан. Об этом 16 ноября заявил глава МВД Владимир Колокольцев во время "правительственного часа" в Совете Федерации.

Кроме того, законопроектом предлагается допускать водителей к управлению автобусом только при наличии стажа управления транспортным средством других категорий. Правило не будет распространяться на лиц, прошедших профессиональное обучение. Дело в том, что сейчас практически любой человек может отучиться в автошколе, сдать экзамены на категорию D и пойти возить хоть туристов, хоть школьные группы.

Еще одна поддержанная депутатами норма - о прекращении действия водительских удостоверений иностранцев в течение 6 месяцев после получения ими вида на жительство или паспорта РФ. Дело в том, что лица, получившие гражданство России или вид на жительство, зачастую управляют транспортными средствами на основании ранее выданных иностранных водительских удостоверений, что позволяет уклоняться от прохождения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств.

Комментарий

Депутат Госдумы Джамаладин Гасанов:

- Каждая десятая авария на наших дорогах происходит по вине водителей, находящихся под действием алкоголя.

Это серьезная проблема, для решения которой требуются направить усилия не только государства, но и каждого из нас. Автомобиль всегда являлся опасным средством передвижения. А нетрезвый водитель представляет серьезную угрозу для окружающих. Тем более если человек единожды допустил для себя такую возможность, без адекватного наказания он сядет за руль и второй, и третий раз.