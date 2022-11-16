Представлен самый «доступный» электроседан Lucid за 87 000 долларов

Американская фирма Lucid Motors представила две новые версии электрического седана Air под названием Pure и Touring. Обе идут с полностью металлической крышей, хотя у более дорогих вариантов она стеклянная. Для отделки салона Air Pure используется мебельная ткань Dune, Air Touring — кожа «наппа». Машины могут похвастаться коэффициентом лобового сопротивления 0,197 и относительно низкой ценой: 87 400 и 107 400 долларов соответственно.

Фото: © Lucid Motors © Lucid Motors

Компания Lucid Motors вчера не только показала серийный кроссовер Gravity, но также добавила в гамму седана Air две новые версии: Air Pure и Air Touring. Обе используют последние наработки в области аэродинамики и могут похвастаться коэффициентом лобового сопротивления 0,197. По этому показателю «Эйры» обходят Mercedes-Benz EQS (0,20), однако до рекордного значения Lightyear One (0,175) пока недотягивают.

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Air Pure играет роль начальной версии. Полноприводный седан (вариант с задними ведущими колесами появится в 2023-м) стоимость 87 400 долларов (5,3 млн рублей) оснащен двумя электромоторами (487 л.с.) и тяговой батареей Long Range емкостью 112 киловатт-часов.

Пятнадцать минут подключения к фирменной зарядке Wunderbox обеспечивают ему 322 километра хода, а всего машина проезжает 660 километров. Из динамических характеристик известен разгон до 60 миль в час (97 км/ч) — 3,8 секунды.

От других модификаций Air Pure отличается алюминиевой, а не стеклянной крышей и обивкой передней панели из мебельной ткани Dune. Штатно седан оснащен полуавтопилотом DreamDrive, который апрегрейдится до DreamDrive Pro.

Топовая система состоит из 14 камер, пяти радаров ближнего и дальнего действия, 12 ультразвуковых сенсоров и лидара. Она умеет следить за поперечным трафиком спереди и сзади, автоматически тормозить в экстренных ситуациях и парковаться без участия водителя.

Исполнение Air Touring за 107 400 долларов (6,5 млн рублей) позиционируется как более роскошное. В салоне машины можно найти кожу «наппа» и деревянный шпон с открытыми порами, а мощность её силовой установки составляет 629 лошадиных сил.

Без подзарядки такой седан проезжает 684 километра, причем показывает наилучшую энергоэффективность среди всех вариантов модели (7,44 км/кВт•ч). На разгон до 60 миль в час Air Touring тратит 3,4 секунды.