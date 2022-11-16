Москвичке пришли штрафы за отданную "для боевых действий" машину

Москвичка отдала на время своему знакомому машину для «выполнения задач государственной важности» в ЛНР, но позднее ей пришел штраф из Саратова. Об этом сообщается в телеграм-канале Baza.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В 2016 году Елена познакомилась в интернете с неким «генерал-майором ФСБ» Владимиром Суриковым, с которым она впоследствии съехалась. Несмотря на высокое положение, у мужчины всегда были проблемы с деньгами, а в конце концов он попросил ее автомобиль якобы «для выполнения боевого долга».

После этого мужчина уехал на Донбасс и больше не возвращался. Вернуть автомобиль мешали разные обстоятельства – то он был в окопах, то на секретном задании, как говорила женщина.

В какой-то момент владелице через пришел штраф за превышение скорости в Саратове. Владимир пообещал разобраться в ситуации, однако внезапно попал в госпиталь «с ранением». Затем женщине пришли другие штрафы, общая сумма которых составила 30 тыс. рублей. После этого мужчина посоветовал обратиться в полицию, высказав предположение, что машину кто-то угнал.

В настоящий момент никаких сведений по поводу местонахождения автомобиля не имеется.