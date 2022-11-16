Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+10° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
10 минут назад

Baza: москвичке пришли штрафы за машину, которую она отдала "для боевых действий"

Газета.Ru

Москвичка отдала на время своему знакомому машину для «выполнения задач государственной важности» в ЛНР, но позднее ей пришел штраф из Саратова. Об этом сообщается в телеграм-канале Baza.

Москвичке пришли штрафы за отданную "для боевых действий" машину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 2016 году Елена познакомилась в интернете с неким «генерал-майором ФСБ» Владимиром Суриковым, с которым она впоследствии съехалась. Несмотря на высокое положение, у мужчины всегда были проблемы с деньгами, а в конце концов он попросил ее автомобиль якобы «для выполнения боевого долга».

После этого мужчина уехал на Донбасс и больше не возвращался. Вернуть автомобиль мешали разные обстоятельства – то он был в окопах, то на секретном задании, как говорила женщина.

В какой-то момент владелице через пришел штраф за превышение скорости в Саратове. Владимир пообещал разобраться в ситуации, однако внезапно попал в госпиталь «с ранением». Затем женщине пришли другие штрафы, общая сумма которых составила 30 тыс. рублей. После этого мужчина посоветовал обратиться в полицию, высказав предположение, что машину кто-то угнал.

В настоящий момент никаких сведений по поводу местонахождения автомобиля не имеется.

Ранее стало известно, что житель Чебоксарского района угнал бронированный автомобиль, который ранее использовался в качестве инкассаторского, и получил за это два года колонии. Угонщиком оказался неоднократно судимый за имущественные преступления гражданин.

Автоновости,ФСБ,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители