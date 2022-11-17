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1 час назад

Новости автомира: руководство Audi не уверено в перспективах дальнейшего существования компании

Motor.ru

В прошлом году член совета директоров Audi Хильдегард Вортманн заявила, что существует 50-процентная вероятность, что немецкая марка прекратит свою деятельность уже через десятилетие. Сейчас же топ-менеджер, руководящая отделом продаж компании, подтвердила свои слова, а также добавила, что ближайшие годы станут решающими для автопроизводителя. Чтобы избежать наихудшего сценария Audi необходимо уже сегодня приступать к трансформации бренда.

Руководство Audi не уверено в перспективах существования компании
Фото: AudiAudi

В последние годы вся мировая автомобильная промышленность переживает не лучшие времена. Виной тому пандемия коронавируса, дефицит микроэлектроники, подорожание энергоносителей и кризис, связанный с вооруженным конфликтом на территории Украины. По словам Вортманн, все эти факторы нанесли серьезный ущерб Audi. Количество заказов на автомобили марки от жителей Западной Европы сократилось на 15 процентов. По мнению топ-менеджера, бренду необходимо максимально быстро приступать к трансформации.

Одним из решений, способных оставить Audi на плаву, может стать полный отказ от выпуска машин с двигателями внутреннего сгорания к 2033 году. Кроме того, в ближайшие годы компания собирается выпустить целую линейку новых электромобилей. Также справиться с кризисом поможет производство батарейных модификаций популярных моделей. Компания планирует через пять лет запустить продажи электрических Audi A3, A4, A5, а также A6, A7, A8 и нескольких новых кроссоверов.

В скором времени компания Audi планирует завершить выпуск легендарной модели TT. В начале октября стало известно, что немецкая марка отметит 25-летие культового спорткара особой серией из ста автомобилей под названием Iconic Edition.

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