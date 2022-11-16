Volvo разрабатывает новый кроссовер начального уровня

Судя по анонсу, ещё один паркетник шведской марки будет представлен в 2023 году. Компания пока что официально показала лишь один тизер.

Фото: Колеса.ру Колеса.ру

Бренд Volvo входит в состав китайского холдинга Geely. Марка продолжает делать шаги в сторону полного «озеленения» модельного ряда, которое намечено на 2030 год. Одним из важнейших стала премьера нового флагманского кроссовера Volvo EX90, которая прошла на минувшей неделе. При этом в рамках этого дебюта производитель намекнул ещё на одну новинку: тизер появился на несколько секунд в конце видео-презентации.

Видео дня

В ходе анонса никакой дополнительной информации о готовящемся автомобиле производитель не сообщил, разве что светящаяся надпись «2023» указала на год, когда стоит ожидать презентации новинки. В продажу он, вероятно, поступит в конце 2023-го – начале 2024 года. Также Volvo пока держит в секрете и название будущего электрического паркетника, в списке есть несколько возможных вариантов, наиболее вероятно, что SUV начального уровня получит имя EX30.

На опубликованном ранее тизере можно было разглядеть лишь силуэт новинки, которая, очевидно, будет значительно короче представленного недавно Volvo EX90. Ещё заметно, что у паркетника короткие свесы, традиционный пятидверный кузов с вертикальной багажной дверью со спойлером и два ряда сидений в салоне. Ещё на видео «засветились» фонари SUV: рисунок оптики на корме получил выразительную С-образную форму, а также широкие верхние светящиеся полосы.

Других официальных данных о внешности будущей новинки не было. Своим вариантом экстерьера Volvo EX30 с нами поделился дизайнер испанского издания motor.es. Судя по рендеру, паркетник может оказаться уменьшенной копией «старшего брата»: у автомобиля на изображении такая же светодиодная головная оптика, заглушка на месте радиаторной решётки с логотипом бренда, выштамповки на капоте и воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера.

У автомобиля на изображении свесы и колёсная база ожидаемо короче, место под третий ряд сидений визуально «удалено». Ещё можно отметить, что у новинки, вероятно, тоже (как у EX90) будут «утопленные» дверные ручки (что позволяет делать кузов более обтекаемым). А вот колёсные диски потенциальный Volvo EX30 «позаимствовал» у нынешнего электрического паркетника Volvo XC40 Recharge.

Салон нового компактного кроссовера будет рассчитан на пятерых седоков, объём багажника, скорее всего, окажется скромным (что типично для автомобилей сегмента B-SUV). На передней панели предполагаются несколько дисплеев, в том числе виртуальная «приборка», а также тачскрин информационно-развлекательной системы. В список оснащения должны войти различные современные водительские ассистенты.

Как мы отмечали ранее, новый электрический кроссовер шведской марки будет базироваться на одной из версий модульной платформы SEA (Sustainable Experience Architecture) разработки Geely. Кстати, самая компактная вариация этой «тележки» – SEA-E – уже легла в основу Smart # 1, эта модель дебютировала минувшей весной (напомним, за дизайн электрокара отвечает Mercedes-Benz, за технику и производство – Geely).

Есть шанс, что Smart # 1 поделится с Volvo EX30 и «начинкой». Так, компактный кроссовер получил один электромотор, расположенный на задней оси, его мощность равна 272 л.с., а крутящий момент – 343 Нм. Ёмкость тяговой батареи составляет 66 кВт*ч, дальнобойность на одной зарядке варьируется в диапазоне от 420 до 440 км.