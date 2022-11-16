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58 минут назад

Новости автомира: 57-летний «Москвич» с небольшим пробегом оценили в 5 миллионов рублей

Motor.ru

В Москве выставили на продажу темно-зеленый «Москвич-403» образца 1965 года. Нынешний владелец раритетного экспортного седана построил на базе популярной советской модели кастомный автомобиль. Расстаться с модернизированной машиной, пребывающей в идеальном внешнем и техническом состоянии, с пробегом четыре тысячи километров продавец собирается за 4 800 000 рублей.

57-летний «Москвич» с небольшим пробегом оценили в ₽5 млн
Фото: Москвич-403© Авто.руМосквич-403© Авто.ру

Судя по немногочисленным фотографиям, лакокрасочное покрытие «Москвича» пребывает в отличном состоянии. Основной темно-зеленый цвет кузова дополняют молдинги, выполненные в стиле «под дерево», проходящие вдоль бортов машины.

Кроме того, внешний вид автомобиля отличается кастомными колесными дисками черного цвета и круглыми зеркалами заднего вида на передних крыльях. Салон автомобиля выполнен из черной кожи. Также в интерьере можно заметить трехспицевой деревянный руль.

В движение «Москвич» приводит 1,4-литровый бензиновый мотор мощностью 45 лошадиных сил. Агрегат укомплектован механической коробкой передач. Расстаться с кастомным проектом владелец готов за 4 800 000 рублей.

В середине августа в Великобритании выставили на продажу редчайший праворульный Москвич середины прошлого века. За ржавый универсал в ужасном состоянии собирались выручить чуть больше ста тысяч рублей.

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