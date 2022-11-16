АвтоВАЗ запланировал выпуск новых полноприводных моделей

Во время проведения в России мероприятия «Транспортная неделя 2022» глава АвтоВАЗа Максим Соколов немного раскрыл планы автопроизводителя на ближайшие годы. В частности, он сообщил, что компания хочет заняться выпуском новых полноприводных автомобилей. Однако широкой публике первые модели с системой полного привода смогут представить не раньше, чем во второй половине десятилетия. Кроме того, Соколов добавил, что разработка полноприводный машин требует существенных инвестиций.

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Соколов назвал разработку полноприводных моделей одним из основополагающих элементов технологического суверенитета. Также топ-менеджер заметил, что полный привод необходим всему отечественному автопрому и АвтоВАЗу в том числе.

Касательно инвестиций, предварительно Соколов оценил, что компании потребуется порядка 30 миллиардов рублей. А первые модели отечественный автопроизводитель сможет представить не ранее, чем через три-четыре года. Сейчас же единственные полноприводные модели -- это Niva Travel и Niva Legend.