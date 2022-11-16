АвтоВАЗ запланировал выпуск новых полноприводных моделей

Во время проведения в России мероприятия «Транспортная неделя 2022» глава АвтоВАЗа Максим Соколов немного раскрыл планы автопроизводителя на ближайшие годы. В частности, он сообщил, что компания хочет заняться выпуском новых полноприводных автомобилей. Однако широкой публике первые модели с системой полного привода смогут представить не раньше, чем во второй половине десятилетия. Кроме того, Соколов добавил, что разработка полноприводный машин требует существенных инвестиций.
Соколов назвал разработку полноприводных моделей одним из основополагающих элементов технологического суверенитета. Также топ-менеджер заметил, что полный привод необходим всему отечественному автопрому и АвтоВАЗу в том числе.
Касательно инвестиций, предварительно Соколов оценил, что компании потребуется порядка 30 миллиардов рублей. А первые модели отечественный автопроизводитель сможет представить не ранее, чем через три-четыре года. Сейчас же единственные полноприводные модели -- это Niva Travel и Niva Legend.
Сейчас же АвтоВАЗ рассматривает возможность заняться сборкой иномарок. Ранее Соколов говорил, что отечественному автопроизводителю уже поступали предложения запустить крупноузловую сборку от неназванных зарубежных автоконцернов.