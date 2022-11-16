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18 минут назад

КамАЗ будет выпускать новые детали для Lada Largus, Renault Logan и Sandero

Car.ru

Входящее в структуру КамАЗ подразделение СААЗ-Комплект начало выпуск деталей для Lada Largus, Renault Logan и Sandero. Завод приступил к производству задних амортизаторов, передних газонаполненных стоек. Все эти элементы были успешно протестированы и получили сертификаты соответствия нормам техрегламента.

КамАЗ будет выпускать детали для Lada Largus, Renault Logan и Sandero
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Новые детали отличаются увеличенным ресурсом, они могут функционировать при любых условиях, в том числе и в регионах с суровым климатом. Испытательные работы проводили на специальном полигоне компании СААЗ-Комплект.

Разработчики учли требования автопроизводителей, отзывы и пожелания автомобилистов, в итоге был подобран оптимальный баланс основных характеристик авто, влияющих на его комфорт и управляемость.

Также стоит отметить, что КамАЗ запустил производство коробок передач ZF и выпускает их теперь без участия немцев. 9-ступенчатой механике дали название ZF KAMA 1310ТО. Дизельные моторы тоже были переименованы после ухода зарубежного партнера. 6-литровый турбированный двигатель Cummins ISB 6.7 Е5250 теперь именуют КамАЗ-667.513-250. Однако в этой конструкции еще не удалось полностью отказаться от использования комплектующих иностранного производства. По-прежнему используется блок управления Cummins, турбокомпрессор Holset.

Напомним, что в октябре 2022 года еще один производитель «Группа ОАТ», относящийся к КамАЗу, усовершенствовал выпуск задних фар внедорожника Lada Niva Travel.

КамАЗ в условиях санкций чувствует себя неплохо. В этом году производитель представил 5 новинок: беспилотный тягач, самосвал, вахтовый автобус, два малотоннажника. В настоящее время на заводе ведутся работы по созданию автобусов-вездеходов, передвижных мастерских которые будут переданы энергетической компании Газпром. Транспорт сможет работать в условиях Крайнего Севера.

На заводе будет проведена грандиозная модернизация, старые автоматические линии, которым около 50-ти лет, заменят на современные обрабатывающие центры.

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