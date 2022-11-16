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1 час назад

Новости автомира: Озвучено название самой женской модели Subaru

Car.ru

Руководитель российского департамента концерна Subaru Кисимото Есики в беседе с журналистами рассказал о единственной модели от автопроизводителя, которая пользуется стабильно высоким спросом у женщин. В частности, говорится о машине марки Subaru XV.

Озвучено название самой женской модели Subaru
Фото: Car.ruCar.ru

Нужно сказать, что ранее модели Subaru рассматривались как «авто, предназначенные для мужчин». И лишь у Subaru XV 40% покупателей - это прекрасная половина человечества. У всех остальных моделей производителя доля покупателей-мужчин достигает 75-85%. Судя по намеку Есики, уже в ближайшем будущем стоит ожидать появления еще одной модификации этого паркетника, который будет отличаться набором других опций и иными габаритами. Причем он отметил, что новая модель будет такой же качественной и безопасной.

Кроме того, гендиректор подчеркнул, что конструкторы автопроизводителя непрерывно совершенствуют эту модель.

Представители СМИ смогли также выяснить, что компания Subaru не будет изготавливать т.н. спортивные модификации XV с производительными силовыми агрегатами. Кисимото Есики заявил, что было решено предоставить приоритет управляемости, а не динамике автомобиля.

Автоновости,Subaru XV,Subaru,
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