Озвучено название самой женской модели Subaru

Нужно сказать, что ранее модели Subaru рассматривались как «авто, предназначенные для мужчин». И лишь у Subaru XV 40% покупателей - это прекрасная половина человечества. У всех остальных моделей производителя доля покупателей-мужчин достигает 75-85%. Судя по намеку Есики, уже в ближайшем будущем стоит ожидать появления еще одной модификации этого паркетника, который будет отличаться набором других опций и иными габаритами. Причем он отметил, что новая модель будет такой же качественной и безопасной.