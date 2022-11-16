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47 минут назад

Новости автомира: В России водителей с серьезными заболеваниями смогут лишать прав

Илья Родин

Госдума приняла сегодня, 16 ноября, законопроект, согласно которому будут внесены поправки к закону «О безопасности дорожного движения». Об этом пишет «Российская газета».

Названо основание для лишения россиян водительских прав
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно поправкам, при выявлении медицинских противопоказаний, водителей будут направлять на внеочередное медицинское освидетельствование. В том случае, если автовладелец не явится на осмотр, или если противопоказания подтвердятся, у него будут аннулированы права.

В ПДД закрепили возможность предъявлять электронные водительские права

Отмечается, что водительская медсправка будет электронной. Она будет выдаваться в бумажном виде только по просьбе водителя. В ГИБДД при необходимости будут сверяться с электронным реестром.

Врачи по результатам осмотров будут вносить в реестр изменения в тех случаях, если будут выявлены заболевание при которых не разрешается управление автомобилем. Либо позволяется, но с определенными ограничениями.

После внесения информации в местную или региональную медицинскую информистему, она будет направляться в ЕГИС в сфере здравоохранения. При этом выданная ранее медсправка будет аннулироваться.

Как следствие, водителю придется в течение двух месяцев пройти внеочередную медкомиссию. В случае подтверждения противопоказаний, или неявки на освидетельствование, сведения об этом также будут внесены в реестр, что повлечет за собой аннулирование водительского удостоверения.

В случае, если противопоказания или ограничения не будут выявлены, ему будет выдана новая справка в электронном виде. Его права продолжат действовать.

Автоновости,ГИБДД,Госдума,
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