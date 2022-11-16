Пенсионерам-автолюбителям объявили о новых льготах

Владельцам автомобилей, достигшим пенсионного или даже предпенсионного возраста, позволят не платить транспортные налоги. Об этом заявила пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

«Новая льгота доступна пенсионерам, а также женщинам старше 55 лет и мужчинам страше 60 лет», – сказала Киреева.

Речь идет о льготах для автолюбителей. И хотя на федеральном уровне нет льгот для пенсионеров на оплату транспортного налога, многие регионы вводят их на местном уровне, чтобы облегчить налоговую нагрузку на пожилых россиян.

Недавно такая льгота стала доступна для жителей Ленинградской области. Не платить транспортный налог смогут владельцы автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил и мотоциклов мощностью до 40 лошадиных сил. Раньше пожилым людям позволяли не оплачивать 80 % налога, сейчас – уже 100 %.