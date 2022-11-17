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1 час назад

Маск выбрал своего потенциального преемника на посту гендиректора Tesla

ТАСС

Предприниматель Илон Маск определился с кандидатурой своего потенциального преемника на посту генерального директора компании Tesla. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление члена совета директоров корпорации Джеймса Мердока.

Маск выбрал возможного преемника на посту гендиректора Tesla
Фото: ТАССТАСС

По словам Мердока, Маск выбрал своего потенциального преемника "несколько месяцев назад". Личность вероятного нового генерального директора компании не раскрывается.

Корпорация Tesla основана Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в городе Остин (штат Техас). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься и созданием солнечных батарей.

6 ноября Маск поинтересовался у своих подписчиков в Twitter, следует ли ему продать 10% своих акций компании.

Автоновости,Tesla,Илон Маск,
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