Маск выбрал возможного преемника на посту гендиректора Tesla

Предприниматель Илон Маск определился с кандидатурой своего потенциального преемника на посту генерального директора компании Tesla. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление члена совета директоров корпорации Джеймса Мердока.

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По словам Мердока, Маск выбрал своего потенциального преемника "несколько месяцев назад". Личность вероятного нового генерального директора компании не раскрывается.

Корпорация Tesla основана Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в городе Остин (штат Техас). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься и созданием солнечных батарей.