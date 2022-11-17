Маск выбрал возможного преемника на посту гендиректора Tesla

Предприниматель Илон Маск определился с кандидатурой своего потенциального преемника на посту генерального директора компании Tesla. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление члена совета директоров корпорации Джеймса Мердока.
По словам Мердока, Маск выбрал своего потенциального преемника "несколько месяцев назад". Личность вероятного нового генерального директора компании не раскрывается.
Корпорация Tesla основана Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в городе Остин (штат Техас). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься и созданием солнечных батарей.
6 ноября Маск поинтересовался у своих подписчиков в Twitter, следует ли ему продать 10% своих акций компании.