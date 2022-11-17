Chery показала салон флагманского кроссовера

Мы уже знаем, что грядущий внедорожник Chery Tiggo 9, которому суждено стать следующим флагманом китайского бренда, имеет 250 лошадиных сил под капотом, коробку передач DCT и полный привод. Тем не менее эти шпионские снимки позволяют нам мельком увидеть сам автомобиль, включая его интерьер.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Судя по всему, внедорожник получит многоуровневую переднюю панель с большим двойным дисплеем и большими вентиляционными отверстиями. На выступающем выступе центрального туннеля можно увидеть два зарядных устройства для беспроводных телефонов, а также трехспицевое рулевое колесо, квадратное снизу.