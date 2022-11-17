Chery показала салон флагманского кроссовера

Мы уже знаем, что грядущий внедорожник Chery Tiggo 9, которому суждено стать следующим флагманом китайского бренда, имеет 250 лошадиных сил под капотом, коробку передач DCT и полный привод. Тем не менее эти шпионские снимки позволяют нам мельком увидеть сам автомобиль, включая его интерьер.
Судя по всему, внедорожник получит многоуровневую переднюю панель с большим двойным дисплеем и большими вентиляционными отверстиями. На выступающем выступе центрального туннеля можно увидеть два зарядных устройства для беспроводных телефонов, а также трехспицевое рулевое колесо, квадратное снизу.
Любопытно, что просочившаяся ранее спецификация указывает на то, что количество ведущих колес будет определяться количеством посадочных мест внутри. Пятиместный автомобиль будет только переднеприводным, а семиместный — полноприводным. Оба будут оснащены одним и тем же 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 254 л.с. В пятиместном автомобиле запасное колесо также будет храниться в багажнике, а в семиместном — под днищем.