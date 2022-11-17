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19 минут назад

Новости автомира: Chery показала салон флагманского кроссовера

ПроКроссовер.ру

Мы уже знаем, что грядущий внедорожник Chery Tiggo 9, которому суждено стать следующим флагманом китайского бренда, имеет 250 лошадиных сил под капотом, коробку передач DCT и полный привод. Тем не менее эти шпионские снимки позволяют нам мельком увидеть сам автомобиль, включая его интерьер.

Chery показала салон флагманского кроссовера
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Судя по всему, внедорожник получит многоуровневую переднюю панель с большим двойным дисплеем и большими вентиляционными отверстиями. На выступающем выступе центрального туннеля можно увидеть два зарядных устройства для беспроводных телефонов, а также трехспицевое рулевое колесо, квадратное снизу.

Любопытно, что просочившаяся ранее спецификация указывает на то, что количество ведущих колес будет определяться количеством посадочных мест внутри. Пятиместный автомобиль будет только переднеприводным, а семиместный — полноприводным. Оба будут оснащены одним и тем же 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 254 л.с. В пятиместном автомобиле запасное колесо также будет храниться в багажнике, а в семиместном — под днищем.

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