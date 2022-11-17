Предложения о совместном производстве АвтоВАЗ получает из Ирана и Индии

В конце сентября стало известно, что АвтоВАЗ получил предложение от Ирана о совместном выпуске автомобилей. Как сообщает ТАСС со ссылкой на главу АвтоВАЗа Максима Соколова, это не единственное предложение о сотрудничестве, поступившее российскому автопроизводителю «от дружественных стран». «Мы не отказываемся, смотрим на 360 градусов вокруг себя, работаем со всеми конструктивными предложениями, которые поступают, – заявил журналистам Соколов. – И это не только Иран, но и Индия, Китай, и другие страны. Говорить сейчас о том, что мы находимся в стадии запуска этих проектов, наверное, преждевременно, но мы отрабатываем каждое предложение».

Фото: © Lada © Lada

У АвтоВАЗа имеются два автосборочных предприятия – завод в Тольятти, где производятся Lada Niva, Granta и Largus, и площадка в Ижевске, где до недавнего времени выпускали Vesta. Производство Весты перенесли на главный конвейер, а ижевский завод в обозримом будущем должен освоить производство электрического e-Largus. По какой из двух площадок поступают предложения от дружественных стран, пока неизвестно.

Что касается Ирана, то еще в сентябре председатель совета директоров местной Ассоциации производства запчастей Наджафи Манеш говорил о готовности иранцев сотрудничать с АвтоВАЗом «по нескольким направлениям, которые позволят насытить рынки двух стран нужными товарами». Тогда речь шла не только об автомобилях, но также о запчастях и двигателях.

Ранее президент АвтоВАЗа отмечал, что «ведутся переговорные процессы» и оценивается выгода компании и всей российской автомобильной промышленности в целом.