Haval начал тестировать новый кроссовер

Несколько замаскированных прототипов Haval недавно были замечены в Китае. Автомобиль построен на той же платформе Lemon, что и Jolion и Dargo, но может быть дешевле обоих. Премьера ожидается на автосалоне в Гуанчжоу, стартующем 18 ноября.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

Судя по фотографиям, общий стиль напоминает Jolion, а не более квадратный Dargo. Фары имеют форму бумеранга, но, в отличие от Jolion, у нового кроссовера SUV основные фары установлены снизу. Его задние фонари также кажутся тоньше, чем у Jolion. То немногое, что можно увидеть в салоне, предполагает красочную отделку, громоздкий центральный туннель с необычным рычагом переключения передач и большое головное устройство, стоящее отдельно от цифровой приборной панели.