Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+2° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
42 минуты назад

Новости автомира: Haval начал тестирование нового кроссовера

ПроКроссовер.ру

Несколько замаскированных прототипов Haval недавно были замечены в Китае. Автомобиль построен на той же платформе Lemon, что и Jolion и Dargo, но может быть дешевле обоих. Премьера ожидается на автосалоне в Гуанчжоу, стартующем 18 ноября.

Haval начал тестировать новый кроссовер
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

Судя по фотографиям, общий стиль напоминает Jolion, а не более квадратный Dargo. Фары имеют форму бумеранга, но, в отличие от Jolion, у нового кроссовера SUV основные фары установлены снизу. Его задние фонари также кажутся тоньше, чем у Jolion. То немногое, что можно увидеть в салоне, предполагает красочную отделку, громоздкий центральный туннель с необычным рычагом переключения передач и большое головное устройство, стоящее отдельно от цифровой приборной панели.

Ходят слухи, что сначала автомобиль будет поставляться с 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 184 л.. Сообщается, что гибридная версия будет представлена позже.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители