Haval начал тестировать новый кроссовер

Несколько замаскированных прототипов Haval недавно были замечены в Китае. Автомобиль построен на той же платформе Lemon, что и Jolion и Dargo, но может быть дешевле обоих. Премьера ожидается на автосалоне в Гуанчжоу, стартующем 18 ноября.
Судя по фотографиям, общий стиль напоминает Jolion, а не более квадратный Dargo. Фары имеют форму бумеранга, но, в отличие от Jolion, у нового кроссовера SUV основные фары установлены снизу. Его задние фонари также кажутся тоньше, чем у Jolion. То немногое, что можно увидеть в салоне, предполагает красочную отделку, громоздкий центральный туннель с необычным рычагом переключения передач и большое головное устройство, стоящее отдельно от цифровой приборной панели.
Ходят слухи, что сначала автомобиль будет поставляться с 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом мощностью 184 л.. Сообщается, что гибридная версия будет представлена позже.