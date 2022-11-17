Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+3° в 
USD 60.39EUR 62.57
Войти в почту
1 час назад

Новости автомира: водителей лишают прав за посты в соцсетях

Konkurent.ru

Автомобилисты и блогеры регулярно хвастаются опасными маневрами за рулем, публикуя ролики в соцсетях. Иногда агрессивное поведение водителей снимают очевидцы. В Госавтоинспекции на такие поступки реагируют жестко.

Водителей лишают прав за посты в соцсетях
Фото: мвд.рфмвд.рф

Для профилактики и выявления нарушений ПДД сотрудники ГИБДД во всех субъектах России на постоянной основе проводят систематический мониторинг всех социальных сетей, используемых на территории государства, а также других коммуникационных интернет-ресурсов, включая различные телеграм-каналы и материалы видеохостингов, сообщили Autonews в автоинспекции.

Видео дня

Там пояснили, что такой мониторинг позволяет выявлять блогеров, которые размещают в сети «Интернет» контент с фактами демонстративного и грубого нарушения ПДД. К таким нарушениям относят, в частности, публикации об организации и проведении незаконных уличных гонок, превышении установленной скорости движения, совершении опасных маневров и несоблюдении правил перевозки пассажиров.

Такой контент, по оценке МВД России, несет прямую угрозу жизни и здоровью граждан, несовершеннолетних участников дорожного движения, пропагандирует деструктивное поведение, а также снижает эффективность работы правоохранительных органов по пресечению и предупреждению правонарушений и преступлений.

Если нарушение снято на обычную камеру мобильного телефона, а не при помощи комплекса автоматической фиксации, в отношении собственника автомобиля действует презумпция невиновности, объяснили юристы. То есть просто составить постановление и отправить собственнику машины «письмо счастья» нельзя. Инспекторам придется провести расследо­вание и доказать вину нарушителя. Основания для проведения подобных расследований прописаны в нормах закона «О полиции»: инспекторы могут собирать доказательства и применять меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.

За что вообще могут оштрафовать из-за роликов? Например, лихачам-дрифтерам за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, движение по тротуару и по полосе для маршрутных транспортных средств. Наказать могут и собственника, если он доверил управление автомобилем несовершеннолетнему или водителю без прав. Здесь ответственность устанавливается по ч. 3 ст. 12.7 КоАП – штраф 30 000 руб. Если ребенок достиг 16 лет, то его также привлекают к ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП – это уже штраф от 5000 до 15 000 руб.

Если состав нарушения предполагает лишение прав, у инспекторов ГИБДД будут все основания выписать и такой протокол. Ведь снятое на мобильный телефон видео не приравнивается к автоматической фиксации.

Автоновости,МВД России,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители